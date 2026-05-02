ألقى المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، كلمة في بداية حفل ختام الدورة الثانية عشرة المُقام على مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية، ترحيبا بالحضور.

كلمة رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وقال محمود إن لحظة الختام تحمل دائمًا مشاعر متباينة، ما بين الفرحة بالنجاح والفخر بما تحقق، إلى جانب الحنين للأيام التي مرت سريعًا خلال فترة المهرجان.

وأضاف "الدورة الـ12 كانت تجربة غنية ومليئة بالتفاصيل، وشهدت عرض أفلام من مختلف دول العالم، إلى جانب لقاءات مع صناع السينما الذين يتمتعون بشغف حقيقي، وهو ما ساهم في خلق مساحة للحوار والتواصل بين المشاركين".

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يشكر صناع الأفلام

ووجه رئيس المهرجان الشكر إلى صناع السينما، وجميع صناع الأفلام الذين شاركوا في هذه الدورة، مؤكدًا أن وجودهم يمنح المهرجان روحه وقيمته، كما وجه شكرًا خاصًا للضيوف من مصر ومختلف دول العالم على مشاركتهم الفعالة.

وأشاد محمد محمود بجمهور الإسكندرية، مؤكدًا أنه البطل الحقيقي لأي دورة، وأن حضوره وتفاعله يمثلان الدليل الأكبر على نجاح المهرجان.

كما وجه الشكر إلى شركاء المهرجان وداعميه، وكافة الجهات التي ساهمت في تنظيم ونجاح الدورة، بالإضافة إلى فريق العمل الذي بذل جهدًا كبيرًا طوال فترة المهرجان.

