مع ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية في الحياة اليومية، أصبح ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة ملحة، ليس فقط لتقليل النفقات، بل أيضا للحفاظ على الموارد.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز النصائح الفعالة لتقليل استهلاك الأجهزة الكهربائية داخل المنزل وفقا لما ذكرته صحيفة Department of Energy.

لماذا يجب تقليل استهلاك الكهرباء؟

يؤدي الاستخدام المفرط للكهرباء إلى ارتفاع الفواتير الشهرية بشكل ملحوظ، كما يساهم في زيادة الضغط على مصادر الطاقة، وهو ما ينعكس سلبا على البيئة، ذلك، فإن ترشيد الاستهلاك أصبح سلوكا مسؤولا يجمع بين التوفير والحفاظ على الموارد.

متى يجب الانتباه لاستهلاك الأجهزة؟

يزداد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، خاصة خلال فترات الصيف أو عند تشغيل أجهزة التكييف والتدفئة لفترات طويلة، كما أن ترك الأجهزة تعمل دون حاجة، أو تشغيلها في أوقات غير مناسبة، يضاعف من الاستهلاك دون فائدة حقيقية.

كيف يمكن تقليل استهلاك الأجهزة الكهربائية؟

إطفاء الأجهزة غير المستخدمة

تجنب ترك الأجهزة في وضع التشغيل أو الاستعداد (Standby)، لأنها تستهلك طاقة دون استخدام فعلي.

استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة

اختيار الأجهزة الحاصلة على كفاءة طاقة عالية (A+ أو أعلى) يساهم في تقليل الاستهلاك بشكل كبير.

ضبط درجة حرارة المكيف

الحفاظ على درجة حرارة معتدلة (24-26 درجة) يقلل من استهلاك الكهرباء ويطيل عمر الجهاز.

فصل الشواحن بعد الاستخدام

ترك الشواحن في الكهرباء دون استخدام يستهلك طاقة إضافية بشكل غير ملحوظ.

تشغيل الغسالة بكامل حمولتها

تجنب تشغيل الغسالة لنصف حمولة، لأن ذلك يهدر الكهرباء والمياه.

الاعتماد على الإضاءة الطبيعية

فتح النوافذ خلال النهار يقلل الحاجة لاستخدام المصابيح الكهربائية.

صيانة الأجهزة بشكل دوري

الأجهزة غير النظيفة أو التي تحتاج صيانة تستهلك طاقة أكبر لتحقيق نفس الأداء.

استخدام لمبات LED

تستهلك طاقة أقل بكثير مقارنة بالمصابيح التقليدية، وتدوم لفترة أطول.

هل تؤثر هذه النصائح فعلا؟

تؤكد الدراسات أن اتباع هذه الخطوات البسيطة يمكن أن يقلل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 20–30%، ما ينعكس مباشرة على قيمة الفاتورة الشهرية، إلى جانب تقليل الأثر البيئي.

ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني التنازل عن الراحة، بل هو أسلوب ذكي لإدارة الموارد داخل المنزل.

اقرأ أيضا:

وفر فلوسك.. عادات بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميا

"مع تشغيل التكييف".. 5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء في الصيف

قبل الثلاجات.. 5 طرق ذكية استخدمها البشر لحفظ الطعام