بحضور نجوم مسرح مصر.. بدء عزاء والد حمدي الميرغني

كتب : معتز عباس

08:33 م 02/05/2026

استقبل الفنان حمدى الميرغني، المعزيَّن القادمين لتقديم واجب العزاء في والده بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي وافته المنية يوم الأ ربعاء الماضي.

حرص نجوم مسرح مصر، على الحضور ومواساة حمدي المرغني، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان محمد أسامة أوس أوس والفنان محمد عبد الرحمن، والفنان محمد أنور.

كما حضرت العزاء أيضًا الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة الشابة رنا رئيس، وغيرهم من نجوم الفن.

وأقيم عزاء والد حمدي الميرغني يومي الخميس والجمعة في مدينة السويس.

ينتظر الفنان حمدي الميرغني عرض مسرحيته الجديدة "ما تصغروناش" في الفترة من 27 لـ 30 مايو علي مسرح تياترو.

تدور أحداث مسرحية ما تصغروناش في إطار اجتماعي إنساني يمزج بين الكوميديا والرسائل المؤثرة، من خلال قصة عائلة تعاني من خلل جيني نادر، وما يفرضه ذلك من تحديات يومية وصراعات استثنائية، وتتبع المسرحية رحلة "صادق" الذي يخوض مسارا مليئا بالمواقف الصعبة والمفارقات الكوميدية، سعيا للوصول إلى علاج قد يغير مصير عائلته في طرح يجمع بين البعد الإنساني والطرح الدرامي الخفيف.

