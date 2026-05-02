متدربو ورشة التروكاج يصلون حفل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب : منى الموجي

07:16 م 02/05/2026
    أحمد عرابي مع نتاج ورشة التروكاج
    تورتة وآيس كريم على طريقة التروكاج
    نتاج ورشة التروكاج

بدأ منذ قليل توافد الحضور على حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، والمُقام على مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية.

ورشة التروكاج

وشهدت السجادة الحمراء حضور متدربي ورشة التروكاج التي قدمها الفنان أحمد عرابي، وعرض مشروعاتهم على الريد كاربت بنماذج من التورتة والآيس كريم.
كما شهد الحفل حضور: الفنانة منى هلا، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبدالعزيز، الموسيقار راجح داوود، السيناريست محمد علوش، الناقد محمد نبيل، المخرج أحمد سمير، المنتج محمد العدل.

فريق عمل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويترأسه المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم: المخرج يسري نصر الله، المنتج صفي الدين محمود، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الفنان صبري فواز، الناقدة علا الشافعي، المنتج أحمد فهمي، الفنانة هنا شيحة، مهندس الديكور أنسي أبو سيف.
