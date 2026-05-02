مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يمنح جائزة سمير فريد لفيلم عين السمكة

كتب : منى الموجي

08:24 م 02/05/2026

فاز فيلم عين السمكة بجائزة جمعية نقاد السينما المصريين والتي تحمل اسم الناقد السينمائي الكبير سمير فريد، وذلك خلال حفل ختام الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

أعضاء لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد السينما

وضمت لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد السينما المصريين، نخبة من النقاد وصناع السينما، بينهم: خالد عبدالعزيز، منار خالد، إلى جانب السيناريست والمبرمج السينمائي حسن سلامة.

فيلم عين السمكة عُرض عالميا لأول مرة في المهرجان، من تأليف وإخراج حسام رستم، أحد خريجي مدرسة سينما الجيزويت، وشارك ضمن مسابقة الفيلم المصري التي تم استحداثها في هذه الدورة من المهرجان، وحملت اسم المخرج الكبير خيري بشارة.

قصة فيلم عين السمكة

وتدور أحداث فيلم عين السمكة حول يحيى، شاب في أواخر العشرينيات، يستيقظ من كابوسه وينام أسفل سريره، قبل أن تتدخل والدته في طقس غامض باستخدام المسك.

