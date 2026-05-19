إعلان

الناتو يسقط مسيّرة أوكرانية اخترقت المجال الجوي الإستوني

كتب : مصراوي

10:04 م 19/05/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تالين (أ ش أ)

قالت تقارير أوروبية إن ثلاث دول عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعاونت لإسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية دخلت المجال الجوي لدولة إستونيا الواقعة ضمن أراضي الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء.

وتشير روايات رسمية إلى أن كييف تؤكد أن بعض الطائرات المسيّرة الأوكرانية يتم اختراق أنظمتها إلكترونياً من قبل روسيا وإعادة توجيهها نحو أوروبا، وهو ما أدى خلال الأسابيع الأخيرة إلى تهديد دول البلطيق، بل وتسبب سابقاً في أزمة سياسية في لاتفيا انتهت باستقالة وزير الدفاع وانهيار الحكومة -وذلك وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.

وقال وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا، عبر منصة “إكس” إن “إسقاط طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي الإستوني يثبت شيئاً واحداً بوضوح: الناتو يعمل”.

وخلال مؤتمر صحفي، قال قائد عمليات الناتو أليكسوس جرينكيويتش إن عملية الإسقاط “تجسد تماماً الطريقة التي صُممت بها منظومة الدفاع”.

وكانت طائرة مسيّرة أوكرانية قد سقطت في وقت سابق من مايو على منشأة نفطية في لاتفيا، ما أدى إلى استقالة وزير الدفاع أندريس سبروودس وتسبب لاحقاً في انهيار الحكومة هناك.

وفي أول تعليق، قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اعتذاراً عن الحادث، مؤكداً أن روسيا “تواصل إعادة توجيه الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى دول البلطيق باستخدام الحرب الإلكترونية”.

كما قال الجيش الإستوني إن الاختراق وقع في ظل “ظروف حرب إلكترونية كثيفة تشمل التشويش والانتحال على نظام التتبع من قبل روسيا”.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض أكثر من 70 طائرة مسيّرة أوكرانية اليوم الثلاثاء، في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من أربع سنوات، مع تسجيل هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية على موسكو أسفرت عن سقوط قتلى خلال الأيام الماضية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا وروسيا الناتو الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
شئون عربية و دولية

لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
قبل النزال التاريخي.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق التحدي بين أوسيك وريكو
زووم

قبل النزال التاريخي.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق التحدي بين أوسيك وريكو
مهلة برلمانية 3 أسابيع لـ"الرياضة" لتقنين أوضاع 7582 عاملًا بمراكز الشباب
أخبار مصر

مهلة برلمانية 3 أسابيع لـ"الرياضة" لتقنين أوضاع 7582 عاملًا بمراكز الشباب
البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
أخبار مصر

رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام