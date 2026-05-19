قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية أجرت دراسة علمية متخصصة لرصد الشائعات الطبية وما يُعرف بـ "وباء المعلومات الصحية" على الفضاء الرقمي.

وأوضح أن مؤشرات الدراسة كشفت عن وجود نحو 50 مليوناً و700 ألف مستخدم نشط لمنصات التواصل الاجتماعي في مصر، وهو ما يعادل تقريباً 43% من إجمالي عدد السكان.

وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الساعة ٦" المذاع على شاشة قناة "الحياة"، أن الإحصائيات العالمية في هذا الشأن صادمة؛ حيث أقرَّ 82% من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضهم بالفعل لمعلومات صحية مغلوطة ومضللة عبر المنصات الرقمية، في حين يعتمد 86% منهم على هذه المواقع للحصول على الاستشارات والنصائح الطبية كخطوة أولى قبل التفكير في زيارة الطبيب المختص.

وأشار إلى أن45%من النصائح الطبية المتداولة على تطبيق "تيك توك" غير صحيحة، 67%من المحتوى المرتبط بالطب البديل يفتقر إلى الدقة ويمتلئ بالمغالطات، 61%من المنشورات المتداولة حول صحة الأطفال تخالف تماماً الإرشادات الطبية المعتمدة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن خطورة هذه المعلومات المغلوطة تكمن في كونها تتسبب في تأخير لجوء المرضى إلى الرعاية الطبية المتخصصة، وتدفع المواطنين نحو اتباع وصفات شعبية وعشوائية غير قائمة على أساس علمي، فضلاً عن دفعهم للتخلي عن أدويتهم الضرورية، مما يساهم في إثارة حالة من الذعر الصحي والهلع الجماعي، خاصة في أوقات الأزمات والجوائح.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بتوجيه نصيحة هامة للمواطنين، شدد فيها على ضرورة توخي الحذر وألا يتعاملوا مع كل ما يُنشر على الإنترنت بمحمل التصديق، مؤكداً أن حصد ملايين المشاهدات والتفاعلات ليس دليلاً على امتلاك صاحبه للمعرفة الطبية أو الأهلية العلمية.