روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لفيلمها الجديد "خلي بالك على نفسك"، استعدادا لطرحه قريبا بدور العرض السينمائي.

ياسمين عبد العزيز تروج لفيلمها "خلي بالك على نفسك"

وشاركت ياسمين جمهورها صورة مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وظهر على الصورة عبارة: "خلي بالك على نفسك.. قريبا".

كما نشرت صورة من كواليس العمل عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة الفنان أحمد السقا وهي تحمل سلاحا.

تعرف على أبطال فيلم "خلي بالك على نفسك"

ويشارك في بطولة فيلم "خلي بالك على نفسك" كل من أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

