كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أول اجتماع لانطلاق صندوق "بيج تايم 2" للانتاج السينمائي.

نشر تركي صورة من كواليس الاجتماع عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلالها المنتج أحمد بدوي وكتب تركي على الصورة: "أول اجتماع اليوم، اجتماع مهم لانطلاق صندوق BigTime 2 للأفلام".

تركي آل الشيخ يصل مصر لحضور العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن وصوله إلى مصر لحضور العرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري.

نشر تركي مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يصل مصر على متن طائرته الخاصة، وسط حفاوة بالغة في استقباله.

وكتب تركي على الفيديو: "وصلت لمصر الحبيبة وأشكر معالي الوزير الدكتور سامح أحمد زكي الـ حفني على حفاوة الاستقبال الغير مستغربة على أهلنا في مصر".

كواليس فيلم "7 Dogs"

ويشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

