شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها صورا من أحدث ظهور لها خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي، المقام بمدينة كان الفرنسية، وخطفت الأنظار بإطلالة لافتة.

إطلالة هيفاء وهبي في مهرجان "كان"

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة وصفها البعض بالغريبة والجريئة، إذ ارتدت فستان "كات" بفتحه من الجنب، ونسقت معه طرحة سوداء.

تعليقات الجمهور على الصور

لاقت الصور تفاعلا واسعا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "غريبة بس حلوة"، "ما شاء الله"، "جمالو"، "حلاوة الصيف فيكي"، "الديفا"، و"طرحة على فستان كات مش غريبة شوية".

آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت مشاركتها في الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد، الذي شارك في بطولته كل من أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج نادر أحمد جلال.

