وجه أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، رسالة شكر للجمهور وكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده.

وكتب أحمد عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بعد مرور أسبوع، لم أكن أتوقع هذا الإعصار الجارف من المشاعر من كل الجماهير التي عشقت الوالد من المحيط إلى الخليج، ولم أكن أتوقع كل هذه المساندة لنا كأسرته".

وأضاف: "أحب أن أتقدم بخالص الشكر لكل من كتب رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أو اتصل بنا هاتفيًا أو حضر الجنازة أو العزاء".

وتابع: "كنت أود الرد على كل فرد، لكن حينما تكون الأعداد بمئات الآلاف، فهذا فوق قدرة البشركما أحب أن أشكر كل من كتب عنه أو نعاه على صفحاته من الفنانين والصحفيين والإعلاميين والسياسيين، وكل فئات المجتمع المصري العظيم، إلى كل من أحبه وحزن على خسارته، أقول للجميع إننا نتعهد بالحفاظ على سيرته الطيبة وأثره الذي تركه في نفوس كل أفراد الأسرة المصرية، بل والعربية جمعاء".

واختتم رسالته بالدعاء لوالده قائلًا: "ربنا يرحمه ويغفر له ويحسن إليه، فقد توفي في أيام مباركة، ويارب كل من يشاهد هذا المنشور يدعو له، لعل هذا الدعاء يكون من حظه ونصيبه".

ورحل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

