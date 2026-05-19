إعلان

بينها بنك القاهرة وشركتان للجيش.. الحكومة تستهدف تنفيذ 10 طروحات حكومية

كتب : أحمد الخطيب

09:51 م 19/05/2026

الدكتور حسين عيسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تنفيذ 10 طروحات لشركات حكومية قبل نهاية عام 2026، ضمن خطة توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.

وأوضح عيسى، خلال مشاركته في مؤتمر الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن برنامج الطروحات يتضمن بنك القاهرة إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الدولة لتنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة الحكومة لملف الطروحات الحكومية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، بينها شركات تابعة للقوات المسلحة.

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع أن برنامج الطروحات يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار.

طرح شركات وطنية وشيل أوت وسايلو

وشملت الشركات التي أكدت الحكومة التزامها بطرحها شركات "وطنية" و"سايلو" و"شيل أوت"، إلى جانب الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

وفي السياق ذاته، كانت البورصة المصرية قد وافقت مؤخرًا على القيد المؤقت لعدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط التداولات بالسوق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية مجلس الوزراء القوات المسلحة برنامج الطروحات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر يكشف مفاجأة.. طائرة هليكوبتر تتدخل لحل أزمة تسليم درع الدوري
رياضة عربية وعالمية

مصدر يكشف مفاجأة.. طائرة هليكوبتر تتدخل لحل أزمة تسليم درع الدوري
يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
زووم

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
أخبار مصر

رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
قبل النزال التاريخي.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق التحدي بين أوسيك وريكو
زووم

قبل النزال التاريخي.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق التحدي بين أوسيك وريكو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام