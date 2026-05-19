أكد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تنفيذ 10 طروحات لشركات حكومية قبل نهاية عام 2026، ضمن خطة توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.

وأوضح عيسى، خلال مشاركته في مؤتمر الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن برنامج الطروحات يتضمن بنك القاهرة إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الدولة لتنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة الحكومة لملف الطروحات الحكومية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، بينها شركات تابعة للقوات المسلحة.

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع أن برنامج الطروحات يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار.

طرح شركات وطنية وشيل أوت وسايلو

وشملت الشركات التي أكدت الحكومة التزامها بطرحها شركات "وطنية" و"سايلو" و"شيل أوت"، إلى جانب الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

وفي السياق ذاته، كانت البورصة المصرية قد وافقت مؤخرًا على القيد المؤقت لعدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط التداولات بالسوق.