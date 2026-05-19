احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاد نجله خالد، ونشر صور من مراحل عمرية مختلفة له عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

وكتب الفنان راغب علامة على الصور: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي وابننا الحبيب، يوم ميلادك كان من أعظم هدايا الله لعائلتنا، وكل يوم نشكره على نعمة وجودك في حياتنا، لطفك وقوتك وقلبك يملؤنا فخرًا لا يوصف".

وتابع: "نسأل الله أن يحفظك ويرشدك ويملأ حياتك سعادةً ونجاحًا، نحبك حبًا لا ينتهي، حبيبي، أنا آسف لعدم تمكني من التواجد معك ومع لؤي اليوم. لكن إن شاء الله سنحتفل معًا كعائلة الأسبوع القادم ".

راغب علامة يشعل حفله الغنائي في سيدني

وأشعل الفنان راغب علامة حفله الغنائي الذي أقيم مؤخرا في سيدني، أستراليا، وقدم راغب علامة باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

ونشر راغب علامة صورا من كواليس الحفل عبر صفحته على انستجرام وكتب: "بعد 15 عاما، أخيرا التقيت بحجمهور سيدني، شكرا سيدني كانت ليلة للتاريخ".

راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في ألمانيا

كما ستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي في مدينة هانوفر في ألمانيا 3 أكتوبر المقبل، وسيقوم راغب علامة بمواصلة تقديم عدد من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره من الجاليات العربية هناك.

