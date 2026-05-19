يقام اليوم، عزاء والدة الفنانة فرح يوسف، بمسجد عمر مكرم بـ وسط البلد، عقب صلاة المغرب.

وفاة والدة الفنانة فرح يوسف

ورحلت عن عالمنا والدة الفنانة فرح يوسف، وهي شقيقة الفنانة الكبيرة حنان يوسف، وخالة الممثل الشاب أحمد عصام السيد، يوم الجمعة الماضية.

وأعلن الفنان علي صبحي وفاة شقيقة الفنانة حنان يوسف، على حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى ترك يوسف، أخت حنان يوسف ووالدة (فرح وشمس وخليل)، الله يسعد روحك ويسكنك فسيح جناته يا ترك".

آخر أعمال الفنانة فرح يوسف

يذكر أن الفنانة فرح يوسف شاركت في النصف الأول من دراما رمضان الماضي، بالمسلسل الكوميدي "هي كيميا"، الذي عرض على شاشة إم بي سي مصر، ومنصة شاهد.

وشارك في بطولة المسلسل: دياب، مصطفى غريب، ميمي جمال، مريم الجندي، محمد عبدالعظيم، تامر نبيل، محسن منصور، ميشيل ميلاد، شريف حسني، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري.

اقرأ أيضا:

بصور تجمعهما.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد نجله

9 ملايين مشاهدة.. شيرين تتصدر قوائم الموسيقى قبل حفل الربع مليون جنيه