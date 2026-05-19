نعى الفنان مصطفى خاطر، الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

تعليق مصطفى خاطر على وفاة محمد فؤاد عابدين

ونشر مصطفى خاطر صورة للفنان محمد فؤاد عابدين عبر صفحته على إنستجرام، ونعاه برسالة مؤثرة قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مش قادر أستوعب إن اسمك النهارده بيتكتب في خبر وفاة، محمد فؤاد أخويا الكبير قبل ما يكون مخرجي وأستاذي".

وتابع: "أول مرة وقفت على خشبة المسرح كانت بإيدك، وأول مرة حسّيت إني أقدر أبقى ممثل كانت بسبب ثقتك فيا، علمتني المسرح وعلّمتني الالتزام وحب الفن من القلب، خرجت أجيال، وسيبت أثر في قلوب ناس كتير،لكن أنا شخصيًا عمري ما هنسى إنك كنت أول حد آمن بيا".

واختتم مصطفى خاطر حديثه قائلا: "ربنا يرحمك يا محمد، ويجعل كل موهبة صنعتها، وكل حلم ساعدت في تحقيقه، نور ليك في قبرك وصدقة جارية لا تنقطع".

رحيل الفنان محمد فؤاد عابدين

ورحل عن عالمنا الفنان والمخرج المسرحي محمد فؤاد عابدين، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل عن الوفاة عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، موضحة أنها تستعد لنقل الجثمان من القاهرة إلى جرجا في محافظة سوهاج، لتشييع الجنازة ودفنه في مقابر العائلة.

آخر مشاركات مصطفى خاطر في الدراما التلفزيونية

وكانت آخر مشاركات مصطفى خاطر في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، سامي مغاوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضا:

بالصور.. جلسة تصوير رومانسية لـ كروان مشاكل وزوجته حفيدة شعبان عبدالرحيم





أوس أوس يعلن انتهاء تصوير فيلم 101 مطافي استعدادا لعرضه بالسينمات



