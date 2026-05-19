أعلنت نقابة المهن الموسيقية تفاصيل جديدة عن القرار الصادر بشطب عضوية المطرب حلمي عبدالباقي، نافية صحة ما ذكره "حلمي" في بيان نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك عن تعرضه للظلم.

وأصدرت النقابة بيانًا جاء فيه: "تود نقابة المهن الموسيقية إحاطة الرأي العام والسادة أعضاء الجمعية العمومية بالحقائق كاملة، رداً على البيانات والمعلومات غير الدقيقة التي نشرها العضو المشطوب حلمي عبد الباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حاول من خلالها كسب تعاطف الأعضاء بأسلوب يفتقر إلى الحقائق".

تفاصيل شطب حلمي عبدالباقي

وتابعت: "وتؤكد النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. ومن منطلق الشفافية، يوضح مجلس النقابة الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بحقه، والتي تتمثل في الآتي:

أولاً: تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج المخصص للأعضاء، حيث تبين قيام العضو المشطوب بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، والانتفاع بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية".

وأضافت: "وصدرت تلك الموافقات بأمر مباشر منه دون العرض على مجلس إدارة النقابة، ودون الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأعضاء، و عدم الالتزام بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج، حيث قام العضو المشطوب بإعفاء زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدمًا توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مما يعد تجاوزًا للائحة المالية للمشروع، والتوقيع على خطاب التحويل لتلقي الخدمة الطبية مصحوبًا بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة)".

مخالفات ومجاملات

وأكدت النقابة في بيانها قيام حلمي عبد الباقي بإعفاء بعض الأعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبة الـ 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية دون العرض على مجلس الإدارة، وأيضًا قيامه بالإعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية، مما تسبب في الإضرار بالمركز المالي للنقابة.

وأشارت إلى أن مخالفات حلمي عبد الباقي تم إثباتها بموجب قرار مجلس التأديب سالف الذكر، ولم ينكرها طوال جلسات مجلس التأديب.

وتابعت: "قيام حلمي عبدالباقي بالإعفاء غير اللائحي من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء، حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الأعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك ممن يعرفهم شخصيًا، من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة".

وشددت النقابة على محاولات حلمي عبد الباقي اجتزاء بعض قرارات مجلس التأديب، والتي تمت بناءً على إعفاءات وتجاوزات لنفسه ولزوجته ولبعض العاملين غير الخاضعين لنظام التأمين الصحي، الأمر الذي ترتب عليه أضرار مادية بالغة بالمركز المالي للنقابة.

واختتمت نقابة المهن الموسيقية بيانها بالتأكيد على أنها آثرت التريث كثيرًا ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق.

وجددت النقابة التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكّلة بشفافية، بحضور السيد مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة، والتي قررت شطب عضوية حلمي عبد الباقي الوكيل السابق لمجلس النقابة.

