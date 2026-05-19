بورصة طهران تعود إلى التداول بعد 80 يوماً من التوقف بسبب الحرب

كتب : ميريت نادي

02:13 م 19/05/2026 تعديل في 03:08 م

بورصة طهران

افتتحت البورصة الإيرانية اليوم الثلاثاء 19 مايو، جلسات التداول في بورصة طهران بمراسم قرع الجرس، بحضور كبار مسؤولي سوق رأس المال في قاعة سعادت آباد، وذلك بعد توقف دام نحو 80 يوماً بسبب تداعيات الحرب، وفقاً لما أورده موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني.

استئناف التداول الجزئي في سوق الأسهم

وأفاد التلفزيون الإيراني بأنه تم استئناف التداول الجزئي في سوق الأسهم، إلى جانب إعادة تداول أسهم عدد من الشركات، من بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، في حين لا تزال أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب خارج نطاق التداول، معظمها تنتمي إلى قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية.

القيمة السوقية بالدولار لبورصة طهران

وبحسب الموقع، بلغت القيمة السوقية بالدولار نحو 69.36 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تصل إليه السوق الإيرانية منذ يونيو 2019، ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد وسوق المال خلال الفترة الماضية.

ارتفاع المؤشر العام للسوق

كما أشارت التقارير إلى تحول المؤشر العام للسوق إلى المنطقة الإيجابية مدعوماً بموجة صعود في عدد من القطاعات، حيث سجلت الأسهم الخضراء نحو 40% من إجمالي الرموز المتداولة خلال أول 15 دقيقة من الجلسة.

وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى 2.8 هيمات، مقابل تراجع سلة العروض إلى 8.5 هيمات، فيما تركزت أكبر تدفقات السيولة الصغيرة في قطاعات المعادن، والأسمنت، والأدوية، والأغذية، والمعادن غير الفلزية، إضافة إلى المنتجات البترولية.

