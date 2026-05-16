شهد حفل المطربة أنغام، الذي أقيم مساء أمس الجمعة على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة، موقفا محرجا بسقوط ستاند الإضاءة خلال غنائها بالحفل، لتضطر لمغادرة المسرح لحين احتواء الموقف والاطمئنان على الحضور، وطلبت الجهة المنظمة الإسعاف للاطمئنان على الجمهور والتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

ثم عادت أنغام لاستكمال حفلها مرة أخرى بعد إعادة ضبط الوضع من قبل الجهة المنظمة للحفل وهدوء النجمة بعد تعرضها لحالة من الهلع إثر مشاهدتها للموقف، ليستقبلها الجمهور بالتصفيق عقب ظهورها على المسرح.

نستعرض لكم نجوم تعرضوا لمواقف محرجة بحفلاتهم على المسرح في السطور التالية:

محمد حماقي

في سبتمبر 2022، شهد المطرب محمد حماقي بحفله في الإسكندرية موقفا محرجا تعرض له خلال وقوفه على خشبة المسرح، حيث أوقف النجم حفله غاضبا من تعامل أحد أفراد الآمن بطريقة عنيفة مع معجبة وقام بدفعها لمحاولتها الصعود إلى المسرح، ووجه له رسالة مباشرة قائلا: "دورك حماية الجمهور وليس إهانتهم، سيبها تنط هيحصل إيه يعني.. ما هو حتى إنت ممكن تمنعها تنط بس ما تتطاولش عليها، الشد بالطريقة دي مش أسلوب. أنت ممكن توقف قدامها هي مش هتعدي بس الشد والدفع ده غلط.. مينفعش.. أنتم هنا عشان تحافظوا عليهم هما أنا هنا مش هيحصل لي حاجة"، ثم اعتذر للفتاة.

شيرين عبدالوهاب

في فبراير 2018، شهد حفل المطربة شيرين عبدالوهاب في السويد موقف محرج لها أمام الجمهور بعدما منع حارسها الشخصي على المسرح معجبة من إلتقاط الصور التذكارية معها، لتقوم النجمة بضربه بـ"الشلوت"، ونزولها من المسرح لإلتقاط الصور مع معجبتها.

هيفاء وهبي

في يونيو 2021 .. تعرضت المطربة هيفاء وهبي لموقف محرج في حفلها بأحد الفنادق بالقاهرة بعد اقتحام معجب المسرح للوصول إليها.

وظهرت "هيفاء" وقتها في فيديو متداول من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تتحدث مع أحد معجبيها الذي صعد إلى المسرح عقب انتهائها من تقديم إحدى أغنياتها، وأراد مصافحتها.

وفي مارس 2020، تعرضت لموقف محرج بإحدى حفلاتها حيث تداول وقتها مقطع فيديو يظهر فيه شاب وهو يركع على قدميه أمامها على المسرح ويهديها وردة، وتدخل الأمن وحاول ابعاده، لكنها سمحت له بالصعود إلى المسرح لتتعرف على اسمه، وقيل وقتها أنه طلب منها الزواج.

إليسا

في نوفمبر 2025، تعرضت المطربة إليسا لموقف محرج في حفلها بدبي، حيث جلست على الأرض خلال غناء أغنية "أواخر الشتا"، وفقدت توازنها في الوقوف مرة أخرى، ليتدخل أحد مساعديها من الوقوف مرة أخرى على قدميها.

وفي فبراير 2026، تعرضت النجمة اللبنانية إليسا لموقف محرج في حفلها بأبو ظبي بعدما تعثرت في مكبر للصوت وكادت أن تفقد توازنها وتسقط أرضا ولكنها تمكنت من التماسك والتوازن، لتضع يدها على قلبها، وبدت في صدمة وخوف من السقوط والتعرض للأذى، وأمسكت بقدمها التي تعرضت لإصابة طفيفة.

جورج وسوف

في مايو 2025، تعرض المطرب الكبير جورج وسوف، لموقف محرج في حفله بالسويد خلال غنائه على المسرح بعدما اقتحمت إحدى المعجبات المسرح واندفعت نحوه لتعانقه بشدة ما تسبب في ارتباكه وخجله أمام الجمهور، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت لتفادي مثل هذه الحوادث.

