بلقب "صوت مصر".. أنغام تحيي حفلها بـ "الآرينا" الجمعة المقبل

كتب : مصطفى حمزة

01:05 م 11/05/2026
  • عرض 4 صورة
تستعد المطربة أنغام لتقديم حفلها الذي يقام ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر"، وذلك مساء الجمعة المقبل الموافق 15 مايو.

وتقدم أنغام الحفل على مسرح "الآرينا"، بمشاركة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

لقب صوت مصر

وطرحت الجهة المنظمة بوسترات الدعاية وحجز التذاكر، والتي جاء بها اسم أنغام مسبوقاً بلقب "صوت مصر".

يأتي ذلك وسط الجدل المثار حول اللقب عقب طرح أول بوستر دعائي يخص حفل المطربة شيرين عبدالوهاب، المقرر إقامته في أغسطس المقبل، والذي حمل في البداية اللقب نفسه.

ومع تصاعد الجدل حول اللقب، قامت شيرين عبدالوهاب بطرح بوستر جديد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خالياً من "صوت مصر".

وتتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام بين 1700، و3000، و6000، و9000، و10000، و12000، و16000، و 25000 جنيه.

شروط دخول الحفل

وحددت الجهة المنظمة مجموعة شروط للحضور، منها منع دخول من هم أقل من 12 سنة، وحظر دخول الكراسي والمظلات، على أن تكون الملابس "كاجوال شيك".

