"تشرفت بوجودي".. هالة صدقي توجه رسالة بعد حضورها اجتماعًا بمجلس الشيوخ

كتب : سهيلة أسامة

10:56 ص 18/05/2026

كشفت الفنانة هالة صدقي عن مشاركتها في اجتماع بمقر مجلس الشيوخ، لمناقشة تفعيل قانون خاص بالفنانين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.

ونشرت هالة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "تشرفت بوجودي وسط زملائي وأصدقائي في مقر مجلس الشيوخ أمس مع مسؤولي الدولة ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية لمناقشة تفعيل قانون خاص بالفنانين، شكرا لسيادة النائب ياسر جلال لهذه المبادرة، وتحيا مصر".

وشاركت هالة صدقي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل بيبو، بطولة أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة".

وتدور أحداث المسلسل حول شاب يُدعى "بيبو"، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يكتشف انتماءه لإحدى العائلات الصعيدية العريقة، ليخوض رحلة مليئة بالمفارقات الكوميدية أثناء محاولته التأقلم مع عالمين مختلفين.

وشارك في بطولة العمل كل من وليد فواز، سيد رجب، نادين، وهو من تأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفي

