عقد اليوم اجتماع لجنة الثقافة والإعلام السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، لمناقشة المقترح المقدم من الفنان ياسر جلال بشأن "حق الأداء العلني".

أبرز حضور الاجتماع

وحضر الاجتماع عدد من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، محمود حميدة، شيكو ، صلاح عبد الله، عمرو سعد، خالد سليم، المخرج خالد جلال، منى عبدالغني، خالد زكي، أيمن عزب.

كما حضر الاجتماع: هاني رمزي، هشام ماجد، بيومي فؤاد، مي عمر، محمد رياض، فتحي عبدالوهاب، إلهام شاهين، باسم سمرة.

اقتراح الفنان ياسر جلال

ويهدف اللقاء إلى مناقشة التشريعات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين، خاصة ما يتعلق بحقوق الأداء العلني، بما يضمن الحفاظ على حقوق المبدعين وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف صناعة المحتوى الفني.

