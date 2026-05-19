كشف النجم أحمد حلمي كواليس حضوره اجتماع مناقشة "حق الأداء العلني" الذي أقيم بمجلس الشيوخ وسط حضور نخبة من نجوم الفن.

نشر "حلمي" صورا من كواليس الاجتماع عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهر في إحداها بجانب الفنان عمرو يوسف والفنان حمادة هلال وهم يتبادلون النقاش، كما نشر صورة أخرى ظهر خلالها وهو يلتقط صورة تذكارية مع الحضور.

تعليق أحمد حلمي على حضوره مناقشة حق الأداء العلني في مجلس الشيوخ

وكتب حلمي على الصور: "تشرفنا بدعوة الفنان الكبير وسيادة النائب ياسر جلال، للمشاركة في اجتماع مناقشة حق الأداء العلني، في إطار دعم حقوق الفنانين وتعزيز حماية الإبداع الفني، نؤمن بأن تطوير منظومة الحقوق الفنية هو خطوة أساسية لضمان العدالة واستمرارية الإبداع في الوسط الفني".

آخر مشاركات أحمد حلمي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد حلمي على شاشة السينما بفيلم "الست" عام 2025.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، محمد فراج، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

أعمال ينتظر عرضها أحمد حلمي قريبا

ينتظر الفنان أحمد حلمي عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "أضعف خلقه" وتشاركه البطولة الفنانة هند صبري.

الفيلم يمثل عودة أحمد حلمي لشاشة السينما بعد غياب منذ آخر أفلامه "واحد تاني" الذي عُرض عام 2022.

