تعقد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ المصري، غدًا الأحد، اجتماعًا لمناقشة المقترح المقدم من الفنان ياسر جلال بشأن "حق الأداء العلني"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الحقوق الفكرية والمالية للمبدعين والفنانين.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور عدد من نجوم الفن المصري للمشاركة في المناقشات المتعلقة بحقوق الأداء العلني للأعمال الفنية، وآليات الحفاظ على حقوق الفنانين وصناع المحتوى.

13 فنانًا في مجلس الشيوخ غدًا

يشارك في الجلسة: هاني رمزي، عمرو سعد، ميرفت أمين، نيللي كريم، رشوان توفيق، مي عمر، محمود حميدة، محمد رياض، بيومي فؤاد، منى عبد الغني، هشام ماجد، عمرو يوسف، وإلهام شاهين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام مجلس الشيوخ بمناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين، خاصة ما يتعلق بحقوق الأداء العلني، بما يسهم في تحقيق التوازن بين المنتجين والمبدعين وصناع المحتوى الفني.