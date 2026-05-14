ياسمين صبري بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الفضي؟

كتب : نرمين ضيف الله

07:30 م 14/05/2026 تعديل في 07:30 م
    بإطلالة لامعة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار باللون الفضي
    ياسمين صبري تعتمد الفضي في ظهورها الأخير.. ما السر؟
    الفضي يزين إطلالة ياسمين صبري.. أناقة عصرية تخطف القلوب
    ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة معدنية ساحرة
    لماذا اختارت ياسمين صبري اللون الفضي؟.. تفاصيل إطلالتها الأخيرة
    ياسمين صبري بإطلالة راقية بالفضي.. لمسة فخامة وجاذبية

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة مُلفتة خطفت الأنظار، خلال أحدث جلسة تصوير شاركت صورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث اعتمدت لوكًا أنيقًا باللون الفضي اللامع، ليؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز النجمات المهتمات بالموضة والصيحات العالمية.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور

اختارت ياسمين فستانًا باللون الفضي المعدني، جاء بتصميم أنيق أبرز رشاقتها وأنوثتها، مع خامة لامعة عكست الإضاءة بطريقة جذابة منحتها حضورًا لافتًا أمام الكاميرات. واعتمدت تسريحة شعر ناعمة منسدلة على الكتفين، مع لمسات بسيطة حافظت على رقي الإطلالة دون مبالغة.

تفاصيل الإكسسوارات والمكياج

نسّقت ياسمين مع إطلالتها مجموعة إكسسوارات ناعمة باللون الفضي، ما منح اللوك انسجامًا واضحًا ولمسة فاخرة.

كما اعتمدت مكياجًا هادئًا بألوان نيود، مع إبراز العينين بطريقة ناعمة وأحمر شفاه بدرجات طبيعية، ليحافظ اللوك على طابعه العصري الراقي.

لماذا يعد الفضي رمزًا للتألق في عالم الموضة؟

يُعد اللون الفضي من أكثر الألوان المرتبطة بالفخامة والحداثة في عالم الأزياء، إذ يعكس الإحساس بالأناقة والرقي دون مبالغة.

ووفقًا لموقع Meaningora، فإن اللون الفضي يرمز إلى الأناقة العصرية والثقة والهدوء، كما يرتبط بالتكنولوجيا والتصاميم المستقبلية والطابع الراقي.

كما أشار موقع YAOT Colors إلى أن الفضي يمنح الإطلالات إحساسًا بالقوة والتميز، ويُستخدم كثيرًا في الأزياء الراقية لأنه يعكس الجرأة الهادئة والفخامة العصرية، لذلك أصبح من أبرز صيحات الموضة خلال السنوات الأخيرة.

