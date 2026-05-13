جومانا مراد بإطلالة مُلفتة.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : أسماء مرسي

09:10 م 13/05/2026
    جومانا مراد بلوك مميز
    اعتمدت جومانا مراد مكياج النيود

ظهرت الفنانة جومانا مراد، بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة جومانا في أحدث ظهور

اختارت جومانا بدلة سوداء واسعة التصميم، أضفت على مظهرها لمسة فاخرة وجريئة معا.
نسقت أسفل البدلة بنطلون قصير باللون الأسود، مع بوت طويل مفتوح عند الأصابع.

تفاصيل الإكسسوارات والمكياج

زُينت جومانا اللوك بـ بروش صغير على البليزر أضفى لمسة من الرقي.

واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها وتسريحة شعر مرفوعة للأعلى، بالإضافة إلى حلق وخاتم كإكسسوارات تكمل الإطلالة.

لماذا يعد الأسود رمزا للأناقة في عالم الموضة؟

وفقا لموقع "ccolor"، اللون الأسود يضفي على الإطلالة شعورا بالأناقة والفخامة، ويمنح الشخص مظهرا راقيا وهادئا، كما يسهل تنسيقه مع مختلف الألوان والإكسسوارات، ويعزز إحساس القوة والثقة.

وارتداء هذا اللون أيضا يساعد على إخفاء عيوب الجسم ويمنح مرتديه مظهرا أنيقا.

