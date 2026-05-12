نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم بفقدان أحد أهم القامات الفنية في مصر والوطن العربي والعالم.

كان من أبرز هؤلاء النجوم: "الفنان محمد عادل إمام، باسم سمرة، ياسمين صبري، مصطفى شعبان".

"مصراوي" يستعرض في هذا التقرير نجوم نعوا عبدالرحمن أبو زهرة برسائل مؤثرة وهي كالآتي:

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جمعته بالراحل عبدالرحمن أبو زهرة عبر حسابه على "فيسبوك"، إذ كانت الصورة من كواليس مسلسل "العميل 1001" الذي شهد تعاونهما معا عام 2005.

كتب مصطفي شعبان على الصورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل عن عالمنا الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة تاركا ورائه إرثا فنيا وإنسانيا خالد، رحم الله الفنان الكبير وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة للفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة على المسرح عبر صفحتها على "فيسبوك" إذ نعته قائلة: "البقاء لله وفاة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، ربنا يرحمه ويغفرله".

الفنان محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام صورة أرشيفية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة عبر صفحته على "فيسبوك" إذ نعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة ويصبر أهله ومحبيه، البقاء لله".

باسم سمرة

نشر الفنان باسم سمرة صورة للفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة عبر صفحته على "فيسبوك" إذ نعاه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".

موعد ومكان صلاة الجنازة

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

موعد ومكان العزاء

ويقام عزاء الفنان الراحل غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

