علقت الفنانة هند صبري، على حلقتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "أون" المقرر عرضها اليوم الخميس.

تعليق هند صبري على حلقتها مع منى الشاذلي

ونشرت هند صبري، صورا من الحلقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اتبسطت جدا بالحلقة مع الجميلة منى الشاذلي، وإن شاء الله الحلقة تعجبكم زي ما استمتعت بيها، استنوني النهاردة الساعة ١٠ على on.e ".

هند صبري مع ابنتيها عالية وليلى في ضيافة معكم منى الشاذلي

وتظهر هند صبري لأول مرة برفقة ابنتيها عالية وليلى، حيث تكشف الحلقة عن جوانب إنسانية جديدة في حياتها، وتستعرض طبيعة العلاقة القوية التي تجمعها ببناتها، مؤكدة أنها تتعامل معهما كصديقة قبل أي شيء.

كما تتحدث هند صبرى خلال الحلقة عن كواليس مسلسل مناعة، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، مشيرة إلى التحديات التي واجهتها في تقديم عمل يتناول منطقة الباطنية خلال فترة الثمانينيات. وأيضا تكشف أسباب ابتعادها عن دراما رمضان لأكثر من 4 سنوات منذ مشاركتها في مسلسل هجمة مرتدة، والعوامل التي شجعتها على العودة مجددًا.

ولأول مرة، تتطرق هند صبري إلى تفاصيل أزمتها الأخيرة، وسبب لجوئها إلى القضاء، وكيف تعاملت مع حملات التشهير التي تعرضت لها، كما تتحدث بتأثر عن وفاة والدتها، وفترة مرضها، وكيف أخفت عنها حقيقة حالتها الصحية. وتؤكد "هند" خلال اللقاء عمق ارتباطها بمصر، وأنها تحمل مشاعر حب وتقدير كبيرة للمصريين، وعلاقة خاصة بالأماكن والأشخاص الذين شكلوا جزءا مهما من حياتها.

