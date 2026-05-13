شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع البترول وشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، للتعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البحر المتوسط.

وحضر مراسم التوقيع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية المتخصصين في أنشطة الاستكشاف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق المتوسط.

مدبولي: "الحكومة تدعم جذب الاستثمارات في البحث والاستكشاف"

أكد رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لجهود جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف، من خلال تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لاكتشافات الغاز الجديدة وتنمية الحقول القائمة، بما يدعم تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد الطاقة.

مدبولي: "رسائل إيجابية من شركات البترول العالمية خلال إيجبس"

أوضح رئيس الوزراء، أن لقاءاته الأخيرة مع رؤساء شركات البترول العالمية خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس" شهدت رسائل إيجابية بشأن مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز بمصر.

وأكد أن الدولة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف.

كريم بدوي: "الاتفاق يضع إطارًا للتعاون الفني في استكشاف الغاز"

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مذكرة التفاهم تمثل إطارًا للتعاون الفني بين قطاع البترول وشركة "توتال إنرجيز".

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل تنفيذ دراسات استكشافية أولية وتقييمات فنية لما تحت سطح البحر، تمهيدًا للقيام بأنشطة البحث والاستكشاف وتقليل مخاطر الاستثمار في المنطقة.

كريم بدوي: "التوقيع تتويج لمباحثات مكثفة مع توتال إنرجيز"

أكد وزير البترول أن التوقيع يأتي ثمرة لمباحثات مكثفة رفيعة المستوى بين الجانبين، بدأت خلال زيارة رئيس شركة "توتال إنرجيز" للقاهرة أثناء انعقاد مؤتمر "إيجبس" هذا العام.

وأوضح أن المباحثات تناولت عودة الشركة للاستثمار بشكل أوسع في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بمصر، خاصة في منطقة غرب البحر المتوسط.

كريم بدوي: "عودة توتال إنرجيز تعكس ثقة الشركات العالمية في مصر"

رحب الوزير بعودة شركة "توتال إنرجيز" للعمل بمجال استكشاف الغاز الطبيعي في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الوزارة في توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز ثقة الشركات العالمية، من خلال توفير المحفزات المختلفة وسداد مستحقات الشركاء، بما يدفع نحو التوسع في أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وحفر آبار جديدة.

كريم بدوي: "البحر المتوسط على رأس أولويات التوسع في البحث عن الغاز"

أكد وزير البترول أن منطقة البحر المتوسط تأتي ضمن أولويات الوزارة في التوسع بأنشطة البحث عن الغاز الطبيعي، لما تمتلكه من فرص واعدة وإمكانات كبيرة.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات متراكمة تؤهلها لتعزيز التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي.