سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

09:30 ص 13/05/2026 تعديل في 09:31 ص

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، مع بداية تعاملات الأربعاء 13-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.


ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4670 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6004 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7005 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8005 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248955 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400250 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38% إلى نحو
4697 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

