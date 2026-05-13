"من غير ذرة انحياز".. المخرج عمرو سلامة يشيد بفيلم "أسد"

كتب : نوران أسامة

12:01 م 13/05/2026

المخرج عمرو سلامة

أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم "أسد"، بطولة الفنان محمد رمضان، معبرا عن إعجابه الكبير بالعمل والفنانين المشاركين فيه.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "من غير ذرة انحياز، فيلم (أسد) فيلم كبير ومهم ومبهر، حسسني بفخر إن عندنا مواهب وعقول وموارد تقدر تعمل فيلم بالحجم ده والجودة دي".

وأُقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص للفيلم داخل إحدى دور السينما الشهيرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع العمل.

وشهد العرض حضور عدد من الفنانين، من بينهم رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، جهاد حسام الدين، ماجد المصري، والمنتج مدحت العدل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي خلال القرن التاسع عشر، إذ يجسد محمد رمضان شخصية عبد يُدعى "أسد"، يعيش صراعًا نفسيًا بسبب قسوة المجتمع، قبل أن تتغير حياته بعد دخوله في قصة حب مع امرأة حرة، لتتصاعد الأحداث وسط صدامات اجتماعية وإنسانية.

