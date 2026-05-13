شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف وكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بهدف تيسير شراء صكوك الأضاحي للمواطنين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ووقع البروتوكولين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيما وقع عن بنك مصر هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي للبنك، وعن البنك الأهلي المصري محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك.

وزارة الأوقاف: "تقسيط صكوك الأضاحي على 6 أشهر"

تتيح بروتوكولات التعاون الجديدة للراغبين في شراء صكوك الأوقاف للأضاحي إمكانية تقسيط قيمة الصك على مدة تصل إلى 6 أشهر.

أكدت وزارة الأوقاف أنها ستتحمل أي رسوم إدارية تزيد عن السعر الرسمي المحدد للصكوك، في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في المشاركة بالمشروع.

أسامة الأزهري: "التعاون يدعم الحماية الاجتماعية والتكافل"

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن توقيع البروتوكولين يأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتوسع في مبادرات التكافل المجتمعي.

وأوضح أن التعاون بين الوزارة والبنكين يمثل نموذجًا لتكامل مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بما يضمن وصول لحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

أسامة الأزهري: "تيسير أداء الشعيرة الدينية للمواطنين"

أشار وزير الأوقاف إلى أن البروتوكولين يعكسان التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين، وتقديم مزيد من التيسيرات للراغبين في أداء شعيرة الأضحية.

وأضاف أن المشروع يجسد معاني العطاء والتكافل والتراحم التي يتميز بها الشعب المصري، خاصة خلال المناسبات الدينية.

بنكا الأهلي ومصر: "البروتوكول يحقق التيسير ويزيد الدعم للمستحقين"

من جانبهما، أعرب الرئيس التنفيذي لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن سعادتهما بتوقيع بروتوكولي التعاون مع وزارة الأوقاف.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا لتوظيف إمكانيات المؤسسات الوطنية في خدمة المواطنين، بما يسهم في تسهيل الحصول على صكوك الأضاحي وزيادة العائد المخصص لدعم الأسر المستحقة.

وزارة الأوقاف: "أكثر من 10 ملايين أسرة استفادت من المشروع"

يُعد مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي أحد أكبر مشروعات التكافل المجتمعي التي تنفذها وزارة الأوقاف، حيث يدخل عامه الحادي عشر على التوالي.

وأكدت الوزارة أن أكثر من 10 ملايين أسرة استفادت من المشروع خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تخصيص الرقم المختصر "17779" لتنظيم الخدمة وتسهيل التواصل مع المواطنين.

وزارة الأوقاف: "الصك المستورد بـ7 آلاف والبلدي بـ9500 جنيه"

أوضحت وزارة الأوقاف أن المشروع يوفر نوعين من الصكوك، الأول مستورد بقيمة 7000 جنيه، والثاني بلدي بقيمة 9500 جنيه.

وأضافت أن المضحي يحصل على نصيب يبلغ 7 كيلوجرامات من الأضحية، فيما يتم توزيع اللحوم على المستحقين وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.