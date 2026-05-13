"قامة فنية وإنسانية كبيرة".. حسين فهمي ينعى عبد الرحمن أبو زهرة

كتب : نوران أسامة

03:00 ص 13/05/2026

حسين فهمي

نعى الفنان حسين فهمي الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا مساء الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 92 عامًا.

ماذا قال حسين فهمي عن رحيل عبد الرحمن أبو زهرة؟

ونشر حسين فهمي صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وكتب: "كان فنانا قديرا يمتلك حضورا فريدا وصوتا لا ينسى، وترك بصمة كبيرة في السينما والمسرح والدراما، بما قدمه من أدوار جسدت قيمة الفن الحقيقي والموهبة الأصيلة".

وتابع: "برحيله نفقد قامة فنية وإنسانية كبيرة ستظل أعمالها مصدر إلهام ومحبة للجمهور العربي، رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

موعد ومكان العزاء

كشفت أسرة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة منذ قليل عن موعد ومكان العزاء.

وكتب نجل الفنان الراحل عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "تقام مراسم العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بقاعة السلام، الأربعاء 13 مايو، إن شاء الله".

