أثارت عدد من نجمات الفن الجدل سواء بتصاريح أو بإطلالات جريئة أو بخضوعهن لعمليات تجميلية، وسط انتقادات الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز هؤلاء النجمات الفنانة منة عرفة التي نشرت صورا جديدة لها مؤخرا احتفالا بعيد ميلادها، وتعرضت للعديد من الانتقادات بسبب تغير ملامحها.

وخلال السطور التالية نجمات أثرن الجدل لأسباب مختلفة

نبيلة عبيد

تصدر اسم الفنانة نبيلة عبيد، محرك البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية، بعد كشفها تفاصيل محاولتها زيارة الفنان الراحل هاني شاكر أثناء تواجده في فرنسا قبل عدة أسابيع، للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدة أنها شعرت بالاحراج عندما طلبت من زوجته نهلة توفيق السماح لها بزيارته.

وقالت نبيلة عبيد، ببرنامج "كل الكلام": "هاني شاكر كان عزيز عليا كشخص وكنا جيران قبل ما أنقل على البيت اللي أنا فيه دلوقتي، وكنا بنركن العربيات في جراج واحد، وكل ما كان يشوفني يقولي يا بلبل".

وتابعت: "أنا مريت بتجربة المستشفيات مع أمي، وكنت بتعذب عذاب رهيب لما كنت بروح لها المستشفى وألاقيها على الجهاز، وعارفة قد إيه أنها تجربة قاسية جدا".

وأضافت: "كان تقي جدا ومهذب وعمرنا ما سمعنا كلمة كدة ولا كدة، وآخر مرة شفته كنا معزومين عند أصدقاء وكان هو ونهلة بصحة كويسة، وكان معانا نيللي، وكان شخص طبيعي ولطيف جدا ومجامل ولطيف وإنسان بالفعل، ربنا يقوي نهلة عشان تواصل المشوار عشان ابنها وعندها أحفاد صغيرة".

وأوضحت نبيلة عبيد: "كنت كل ليلة بكلمها وألاقي صوتها تعبان، قلت لها عايزة أجي أشوفه، لكنها ردت عليا وقالتلي (هتيجي تشوفي إيه)، والكلمة دي وجعتني جدا".

وأضافت: "روحت قدام المستشفى ووقفت تحت أحاول أطلع، لكن الكلمة أثرت فيا جدا ومخلتنيش أطلع، وأنا حزينة جدا من الموقف ده".

منة عرفة

كشفت الفنانة منة عرفة عن استعداداتها للاحتفال بعيد ميلادها، ونشرت صورا من كواليس تحضيراتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت منة عرفة في إحدى الغرف وهي تضع مكياجا استعدادا لحفل عيد الميلاد وكتبت على الصور: "ترقبوا إطلالة عيد ميلاد ساحرة".

وعلق الجمهور على الصور وجاءت التعليقات كالتالي: "شكلك اتغير بسبب التجميل، عملتي في وشك كده ليه؟، كفاية تجميل بقى، كنتي الأول احلى، منوره الدنيا كلها يا منه بنت الاصول المحترمة، جميله اوي، خرافي، عيد ميلاد سعيد،".

رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا كبيرا بعدما ظهرت مرتدية بإطلالة جريئة برفقة زوجها، أثناء حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، والذي أقيم مساء السبت الماضي أمام سفح الأهرامات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

وأثارت رانيا يوسف الجدل بسبب إطلالتها، إذ ارتدت فستان أسود مكشوف، ما عرضها لانتقادات واسعة من بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أبرز التعليقات على الصور كالتالي: "لا تعليق"، "إيه اللي انتي لابساه دا"، "يا خسارة"، "إيه ده"، "ليه كده"، "بصراحة مش حلو، اوفر ومكشوف وغير مناسب".

لقاء الخميسي

أثارت الفنانة لقاء الخميسي جدلا بعدما نشرت مقطع فيديو لها داخل "الجيم"، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وأثارت الفنانة لقاء الخميسي، الجدل، بسبب إطلالتها الجريئة، وظهورها بتاتو على شكل "أسد" رسمته على ظهرها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "عاش"، التاتو جميل، التاتو خطير،"شجعتيني أعمل رياضة"، "التاتو تحفة"، "جميلة أوي وقمر أوي"، "طلة جميلة"، "إنسانة طيبة وفي حالك"، وغيرها من التعليقات.

