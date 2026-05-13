كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القواعد المنظمة لتقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي الحالي، موضحة الحالات التي يُسمح فيها بقبول الأعذار والمستندات المطلوبة لكل حالة، وذلك في إطار تنظيم أعمال لجان الامتحانات وضمان الانضباط داخلها.

وجود طفل رضيع لا يتجاوز عمره عامين

أوضحت الوزارة أن من بين الحالات التي يُسمح فيها بتقديم اعتذار وجود طفل رضيع لا يتجاوز عمره عامين، على أن يتم تقديم صورة من شهادة الميلاد مع الاطلاع على الأصل، وكذلك حالة رعاية طفل يعاني من مرض مزمن أو إعاقة، مع تقديم تقرير طبي حديث معتمد.

تقرير طبي صادر عن القومسيون الطبي لعام 2026

كما تشمل الضوابط قبول الاعتذار في حالة وجود تقرير طبي صادر عن القومسيون الطبي لعام 2026 يفيد بعدم القدرة على أداء أعمال الامتحانات، على أن يتم تقديم صورة من التقرير مع الأصل للاطلاع.

وأضافت الوزارة أنه في حالة ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات مع وجود تعارض في التوقيتات، يجوز تقديم الاعتذار، مع مراعاة حق لجنة الإدارة في قبول أحدهما، بشرط تقديم خطابي الندب وصور منهما مع الاطلاع على الأصول.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أي اعتذارات إلا من خلال مستندات رسمية كاملة تثبت الحالة، ولن يُنظر إلى أي طلب غير مستوفٍ للشروط، كما لا يُعتد بالإجازات الاعتيادية خلال فترة الندب.

وشددت على أن العضو لا يُعتبر معتذرًا إلا بعد صدور موافقة رسمية من لجنة الإدارة المختصة، وفي حال تقديم الاعتذار إلكترونيًا يتم إخطار المتقدم بالقبول أو الرفض عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن استلام استمارات العضوية من مندوبي المدارس سيتم يوم الأحد 10 مايو.