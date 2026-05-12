شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت إعجابا واسعا من متابعيها.

ونشرت ميرنا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية جامبسوت شورت باللون الأبيض، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على إطلالة ميرنا جميل

وحازت الصور على تفاعل كبير من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "عسل"، "كيوت"، "جميلة أوي"، "إيه الجمال ده"، "ليه خسيتي"، و"حياتي".

أعمال تنتظرها ميرنا جميل

وتستعد ميرنا جميل لطرح فيلمها السينمائي الجديد "الكراش"، المقرر عرضه في دور السينما يوم 11 يونيو المقبل، ويشاركها البطولة أحمد داود، باسم سمرة، وشيرين رضا، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أعمال ميرنا جميل في دراما 2026

شاركت ميرنا جميل في موسم دراما 2026 من خلال مسلسل "الكينج"، بطولة محمد إمام، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

كما شاركت أيضًا في مسلسل "بابا وماما جيران"، بطولة أحمد داود، ومن تأليف ولاء شريف ومحمد سليمان ومحمد السوري، وإخراج محمود كريم.

