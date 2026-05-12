"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته

نعى الإعلامي عمرو أديب، وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للفن المصري.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن أبو زهرة كان ممثلًا عظيمًا ومحترمًا، ومخلصًا لفنه حتى آخر أيامه، مشيرًا إلى أن بداياته في المسرح وأدواره العبقرية في المسلسلات والأفلام ستظل علامة بارزة في تاريخ الدراما المصرية.

وأضاف أن الفنان الراحل كان عاشقًا للفن وجادًا في عطائه، وأنه ترك بصمة لا تُنسى في قلوب جمهوره وزملائه، معتبرًا أن فقدانه يترك فراغًا كبيرًا في الساحة الفنية.

وتوجه الإعلامي بالعزاء إلى أسرة الفنان الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، مؤكدًا أن مصر فقدت أحد أعمدتها الفنية الذين أثروا الحياة الثقافية لعقود طويلة.

وشدد أديب على أن مصر ستظل منبع الفن والإبداع، قائلاً: " مصر دي فن، مصر دي فكر، مصر دي فلسفة، مصر دي إبداع"، موضحًا أن هذه ليست مبالغة وإنما حقيقة راسخة في تاريخ مصر الثقافي.

وأكد أديب، أن رحيل عبد الرحمن أبو زهرة سيبقى محفورًا في ذاكرة الفن المصري، وأن أعماله ستظل شاهدة على مسيرة فنية حافلة بالعطاء والتميز.