إعلان

عمرو أديب: رحيل عبد الرحمن أبو زهرة يترك فراغًا كبيرًا في المسرح والدراما

كتب : حسن مرسي

12:11 ص 12/05/2026 تعديل في 12:17 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عبدالرحمن أبو زهرة
  • عرض 7 صورة
    عبدالرحمن أبو زهرة
  • عرض 7 صورة
    الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 7 صورة
    الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
  • عرض 7 صورة
    الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة
  • عرض 7 صورة
    عبدالرحمن أبو زهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى الإعلامي عمرو أديب، وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للفن المصري.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن أبو زهرة كان ممثلًا عظيمًا ومحترمًا، ومخلصًا لفنه حتى آخر أيامه، مشيرًا إلى أن بداياته في المسرح وأدواره العبقرية في المسلسلات والأفلام ستظل علامة بارزة في تاريخ الدراما المصرية.

وأضاف أن الفنان الراحل كان عاشقًا للفن وجادًا في عطائه، وأنه ترك بصمة لا تُنسى في قلوب جمهوره وزملائه، معتبرًا أن فقدانه يترك فراغًا كبيرًا في الساحة الفنية.

وتوجه الإعلامي بالعزاء إلى أسرة الفنان الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، مؤكدًا أن مصر فقدت أحد أعمدتها الفنية الذين أثروا الحياة الثقافية لعقود طويلة.

وشدد أديب على أن مصر ستظل منبع الفن والإبداع، قائلاً: " مصر دي فن، مصر دي فكر، مصر دي فلسفة، مصر دي إبداع"، موضحًا أن هذه ليست مبالغة وإنما حقيقة راسخة في تاريخ مصر الثقافي.

وأكد أديب، أن رحيل عبد الرحمن أبو زهرة سيبقى محفورًا في ذاكرة الفن المصري، وأن أعماله ستظل شاهدة على مسيرة فنية حافلة بالعطاء والتميز.

عمرو أديب عبدالرحمن أبو زهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
أجنبي

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
دينا فؤاد بفستان شفاف وبسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها.. لقطات لنجوم الفن
زووم

دينا فؤاد بفستان شفاف وبسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها.. لقطات لنجوم الفن
"بعلم فلسطين".. لامين يامال يخطف الأنظار خلال احتفال برشلونة بلقب الدوري
رياضة عربية وعالمية

"بعلم فلسطين".. لامين يامال يخطف الأنظار خلال احتفال برشلونة بلقب الدوري
ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
زووم

ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق لأسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة