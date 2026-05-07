4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

أثار 4 نجمات حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ظهورهن في مراسم تشييع جنازة أمير الغناء العربي هاني شاكر التي أقيمت ظهر الأربعاء من مسجد أبو شقة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

نستعرض لكم النجمات اللاتي أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر في السطور التالية:

نادية الجندي

حرصت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، على حضور جنازة أمير الغناء العربي هاني شاكر، رغم عدم اعتيادها الظهور في جنازات الفنانين وهو ما يعد ظهورا نادرا لها.

لميس الحديدي

ظهرت الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي في مراسم تشييع جنازة هاني شاكر، على الرغم من عدم اعتيادها المشاركة والتواجد في الجنازات سواء الفنانين أو الإعلاميين.

ميرفت أمين

يعد ظهور الفنانة ميرفت أمين في جنازة المطرب هاني شاكر نادرا حيث أنها لا تعتاد الظهور والتواجد في جنازات الفنانين ولكن علاقتها بالراحل كانت قوية، فحرصت على المشاركة في تشييع جنازته رغم مرورها بأزمة صحية.

منى عبدالغني

شاركت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني في جنازة المطرب هاني شاكر بصحبة ابنها كريم الذي حرصت على اصطحابه معها في الجنازة لظهورها على الشاشة في حالة انهيار بعد معرفة وفاة النجم الراحل، وخوفا على نفسها من الانهيار في الجنازة.

وانهارت منى عبد الغني من البكاء ببرنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا" بعد اعلان خبر وفاة هاني شاكر، قائلة إن خبر رحيل الفنان الكبير هاني شاكر جاء صادما ومؤلما، وأنها لم تكن تتمنى أن تكون هى من تنقل هذا الخبر الحزين.

وأضافت، أن الراحل كان يمر بفترة صحية صعبة خلال الأشهر الماضية، حيث خضع لرحلة علاج طويلة داخل وخارج مصر، مؤكدة أن الساحة الفنية فقدت واحدا من أبرز رموزها الذين أثروا الغناء العربي بأعمال خالدة.

وشيع جثمان هاني شاكر من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة بينهم نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

ويقام عزاء هاني شاكر، اليوم الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.