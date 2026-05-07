كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل مؤثرة في الساعات الأخيرة من حياة الفنان الراحل هاني شاكر، الذي شيع جثمانه أمس الأربعاء.

وذكرت الحديدي عبر حسابها على منصة "إكس" أن اللحظات الأخيرة في حياة الراحل حملت دلالات إنسانية عميقة، مشيرة إلى أن آخر ما قام به كان أداء صلاة الفجر من على فراش المرض داخل أحد مستشفيات باريس.

وأضافت أنه صلى إلى جوار زوج ابنته الراحلة، ممدوح مأمون، الذي كان يرافقه في تلك الليلة، حيث أديا الصلاة معًا، قبل أن يسبّح الراحل لبعض الوقت.

وأوضحت أنه عقب ذلك تعرض لأزمة مفاجئة في الرئة والتنفس، أدخلته في غيبوبة طويلة، لتكون تلك اللحظات خاتمة هادئة ومؤثرة لمسيرته، ووصفتها بقولها: "وما أجملها من خواتيم".

وكتبت "لميس" على حسابها بموقع "اكس": "يقولون إن الخواتيم لها دلالات، وقد كان لآخر لحظات وعي هاني شاكر في المستشفى بباريس دلالات كبيرة، صلاة الفجر التى أداها في فراشه خلف زوج ابنته الراحلة ممدوح مأمون، فقد كان مقيما معه في تلك الليلة وقام ممدوح وصلى الفجر وصلى معه هاني وسبح قليلاً قبل أن يحدث له انهيار مفاجئ في الرئة والتنفس دخل بعده فى غيبوبة النهاية.. وما أجملها من خواتيم".

وأضافت: "وبعد.. تمر الحياة وتسير لكن يبقى الأثر.. كثيرون يمرون علينا فى الطريق.. ونمر نحن وغيرنا.. صاحب الأثر هو من يترك مكاناً لا ينمحي بأمواج الحياة".

وتابعت: "هانى شاكر ترك في قلوبنا أثر، ترك في قلوبنا شجن، ترك في قلوبنا فرح، ترك في قلوبنا موسيقى.. وفى قلوبنا نحن أصدقائه ترك محبة وطيبة وذكريات محفورة.. وترك أيضاً وجع. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه".



جنازة هاني شاكر

انطلقت الجنازة من مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز، وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، الذين حرصوا على وداع “أمير الغناء العربي” في لحظاته الأخيرة.

ويقام العزاء اليوم الخميس في نفس المسجد بمنطقة بيفرلي هيلز بعد صلاة المغرب.

ظهرت السيدة نهلة توفيق، زوجة الفنان الراحل هاني شاكر، في مشهد مؤلم سيطر عليه الحزن ،وبدت في حالة انهيار خلال مراسم تشييع جثمانه، في الجنازة التي أُقيمت اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر.

