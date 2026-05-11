أول قرار من نبيلة عبيد بعد غيابها عن واجب العزاء في هاني شاكر

رحل عن عالمنا مساء اليوم الاثنين 11 مايو، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا كبيرا، ومن أشهر الأعمال التي يتذكرها له الجمهور شخصية الحاج سردينة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والذي حكى عن كواليس مشاركته فيه بلقاء قديم.

عبدالرحمن أبو زهرة: عملت الحاج سردينة بعشق

وقال عبدالرحمن أبو زهرة في لقاء تليفزيوني قديم: "عملت الدور بعشق، وكان رفضه جميع النجوم، ماكنتش على بال المخرج أحمد توفيق وكنا أصحاب لقيته كلمني وقالي عايزك بكرة، قلتله أعمل إيه قالي هتصور".

وأشار إلى أنه حاول الاعتراض لكن حكى له توفيق أنه يمر بموقف سيء وعليه أن ينقذه، وشرح له ثان يوم طبيعة الدور أثناء التصوير، مضيفا "أول مشهد عملته لما نور الشريف وقعت عليه البضاعة في المخزن، كانت جمل بسيطة وسهلة وكل اللي اعتذروا ندموا لما شافوه".

فريق مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

ولفت إلى أن ابنته الدكتورة مي تطلب منه ألا يقول إنه قدم الدور بعد اعتذار آخرين، مضيفا "المسلسل عملي جماهير كتير لغاية النهاردة رغم إن فات عليه يجي تلاتين سنة".

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي إخراج أحمد توفيق، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، ناهد رشدي، أحمد سلامة، حنان ترك، منال سلامة، وفاء صادق، مصطفى متولي، عبدالرحمن أبو زهرة، إيناس مكي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي، حول شخصية عبدالغفور البرعي العصامي الذي بنى نفسه من الصفر وكيف تعامل مع أبنائه.

اقرأ أيضا

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض.. تعرف على التفاصيل

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام