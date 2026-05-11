رحل عن عالمنا اليوم الاثنين الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض.

إذ عانى الراحل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من تدهور كبير في حالته الصحية خلال الفترة الماضية، وبدأت الأزمة الصحية عندما تعرّض لمضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا، إذ عانى من حالة إعياء شديدة استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وكشفت أسرته في تصريحات إعلامية عن إصابته ببعض المشكلات في الجهاز التنفسي.

كواليس تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

ومر الفنان عبدالرحمن أبو زهر بتحسن طفيف في حالته الصحية، إذ أعلنت أسرته خروجه من المستشفى واستكماله العلاج في المنزل، إلا أن أعلن نجله بعدها دخوله بعدها إلى إحدى غرف العناية المركزة.

وأعلن نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، نقل والده إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وكتب أحمد أبو زهرة عبر حسابه بـ فيس بوك: يا رب اشفيه وعافيه تم نقل الوالد لغرفة العناية المركزة منذ ثاني أيام العيد، ياريت ندعي له كلنا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع ينور بيته وأسرته.

وكشف نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة مؤخرا عن الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنه فقد وعيه ونُقل إلى المستشفى بعد أن تبين أن نسبة الصوديوم في جسمه كانت منخفضة وتحدث أحمد نجل عبد الرحمن أبو زهرة في تصريح خاص لـ"مصراوي": "لا زال والدي وضعه الصحي كما هو ومازال على جهاز التنفس الصناعي".

كما كشفت مي أبو زهرة ابنة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة خلال إحدى حلقات بودكاست "افتح قلبك" الذي تقدم حلقاته على قناتها بموقع يوتيوب، تطورات الحالة الصحية الخاصة بوالدها.

وقالت مي في بداية الفيديو "والدي مختلف عن الصورة اللي بتشوفوها في التليفزيون، كان هادئ ومش بيوجهنا بشكل مباشر، دايما كان يسيبنا براحتنا ونختار اللي احنا عايزينه، مش هقدر أنكر إن اختياراتنا ماكانتش أحسن حاجة، لكن كلها أقدار".

وتابعت: "بابا بيضحك ويهزر لكن كان عصبي جدا، بس أنا عرفت أحتويه من وأنا صغيرة وأهزر معاه، وكان دايما يقولي أنا بحبك اكتر من إخواتك، بابا حبيب قلبي بعرف أخرجه من المود بتاعه، وأبعد في وقت عصبيته وعندما يهدأ، ويشعر بخطأه يصالحنا ويطبطب علينا لدرجة أنه يعتذر".

واستكملت: "بدعيله إن ربنا يكرمه ويخفف عنه، هو يوم يبقى كويس ويفوق ويكلمنا أقوله أيوة يا حبيبي، يقولي أيوة يا روحي، ويوم يغيب عن الوعي تماما ومش بيبقى معانا في الدنيا دي، بدعيله يا رب يختار له الخير ويهون عليه ويخفف عليه".

وأضافت: "أكتر حاجة بتسعدني لما بقول اسمه والناس تقولي بنحبه ده شبه عمي أو بابايا، حب الناس ليه بسبب أعماله وبيتقال عليه ده ممثل محترم ومحدش سمع عنه في حياته كلها قصص وروايات، وكان بيحب والدتي الله يرحمها، وفي آخر أيامها كان بيراعيها ويحميها ويخلي باله من أكلها ويعمل كل ده بصدر رحب، كان مخلص ليها طول عمره، وبيقولها إنه بيحبها لآخر وقت في حياتها".

رحيل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة

رحل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تاركا وراءه إرثا فنيا ضخما، وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من أبرز النجوم سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية،وكان ركيزة أساسية لنجاح العديد من هذه الأعمال.

وكانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "موضوع عائلي" عام 2021.

تدور أحداث المسلسل حول إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة اسمها سارة، ويصبح مسؤولا عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ماجد الكدواني، رنا رئيس، سما إبراهيم محمد رضوان، طه دسوقي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

