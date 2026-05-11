أصدر حزب مستقبل وطن، بيانًا عاجلًا مساء اليوم الاثنين، نعى فيه ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع في الدراما المصرية.

ماذا قال حزب مستقبل وطن في وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

تقدم الحزب، بكافة قياداته وأعضائه، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفنان الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد البيان أن الفنان الراحل يعتبر أحد أعمدة الفن المصري، وقدم خلال مشواره الفني أعمالًا ستظل راسخة في وجدان الجمهور، مشيرًا إلى أن مصر فقدت قامة فنية كبيرة، مختتمًا بيانه بالدعاء للفقيد، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.

اقرأ أيضًا:

"هعمل له خاتمة".. أول رد فعل من فتوح أحمد بعد إعلان وفاة عبد الرحمن أبو زهرة (فيديو)



أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة



وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض.. تعرف على التفاصيل



