مساعد وزير الخارجية يكشف تفاصيل خطف سفينة بـ8 بحارة مصريين قبالة اليمن

كتب : حسن مرسي

11:27 م 11/05/2026

قراصنة صوماليون - ارشيفية

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية، إن السفينة "إم تي ليبرتي" المملوكة لشركة إماراتية اختطفها قراصنة صوماليون قبالة السواحل اليمنية قرب محافظة شبوة.

وأوضح الجوهري خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن القراصنة اقتادوا السفينة إلى إقليم بونتلاند الصومالي على بعد 1350 كيلو من مقديشو.

وأشار إلى أن السفينة تضم 12 بحارة بينهم 8 مصريين و4 هنود، ولا توجد أي معلومات عن طلب فدية من الجانب المصري لأن الشركة المالكة إماراتية وليست مصرية.

ولفت إلى أن "الخارجية شكلت خلية عمل، والسفير في مقديشو تواصل شخصيًا مع الأسر في مصر لطمأنتهم، والبحارة تواصلوا مع أسرهم وهم في حال طيب بدون أي أذى أو معاملة سيئة".

وأكد أن السلطات الصومالية تم التواصل معها لتأمين خروج البحارة في أسرع وقت، والشركة المالكة ستدخل في مفاوضات مع القراصنة لتحرير السفينة.

وشدد مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية على أن القراصنة اختطفوا 5 سفن مؤخرًا في نفس المنطقة، لكن لا يوجد أي بحارة مصريين على متنها.

