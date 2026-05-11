أصيب الفنان فتوح أحمد بحالة من الصدمة في لحظة مؤثرة على الهواء مباشرة، عقب تلقيه خبر وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إذ ظهر عليه التأثر الشديد وبدت عليه علامات الصدمة فور إعلان الخبر العاجل.

كيف تلقى فتوح أحمد خبر وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

تلقى فتوح أحمد، النبأ لأول مرة على الهواء خلال استضافته في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، متسائلًا في البداية عن حقيقة الخبر، قبل أن تؤكد له المذيعة وفاة الفنان الراحل، ليعلّق قائلاً: إن الراحل "كان من العباقرة".

وأضاف " أحمد" أنه عادةً ما يقوم بقراءة القرآن على روح كل زملائه الفنانين الراحلين، مؤكدًا أنه سيقوم بقراءة القرآن على روحه قائلًا: "هعمل له خاتمة"، موجّهًا التعازي إلى الشعب المصري وأسرة الفنان الراحل.

فنان كبير وصوت مميز وموهبة متوهجة

أشاد "الفنان" بمسيرة عبد الرحمن أبو زهرة الفنية والإنسانية، واصفًا إياه بأنه "فنان كبير وصوت مميز وموهبة متوهجة"، مشيرًا إلى حضوره الإنساني داخل مواقع التصوير، وقدرته على التأثير والتوجيه والدعم لزملائه، وحرصه الدائم على تقديم النصيحة بروح الأب والأستاذ.

واختتم الفنان فتوح أحمد، حديثه بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله من المقبولين، مؤكدًا أن الوسط الفني فقد قامة فنية كبيرة تركت أثرًا لا يُنسى في تاريخ الدراما المصرية.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة



وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض.. تعرف على التفاصيل



