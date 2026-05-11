صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين الكيني والفرنسي كانا في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار المدعوين لدى وصولهم إلى قصر الرئاسة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، مساء اليوم الاثنين، في عشاء العمل الرسمي الذي أقيم بقصر الرئاسة الكيني، واستضافه رئيس جمهورية كينيا، الرئيس ويليام روتو، ورئيس جمهورية فرنسا، الرئيس إيمانويل ماكرون، تكريمًا لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا.

تفاصيل عشاء العمل الرسمي المقام بقصر الرئاسة الكيني

أوضح السفير محمد الشناوي، أن عشاء العمل شهد حضورًا واسعًا من القادة الأفارقة ورؤساء الوفود المشاركة، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إذ دارت مناقشات بنّاءة حول آفاق التعاون الأفريقي الفرنسي، وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين على الصعيد التنموي، فضلًا عن التشاور السياسي بشأن آليات التعامل مع الأزمات الراهنة، خاصة في الساحة الأفريقية.

