"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة
كتب : معتز عباس
توفي منذ قليل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وكتب أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف، مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".
وأضاف: "مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة، في كل أعماله الفنية، من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة. ادعوله بالمغفرة".
ويستعرض التقرير التالي أشهر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة الفنية:
شارك أبو زهرة في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، التي تركت أثرا لدى الجمهور، على مستوى المسرح والسينما والتليفزيون، من بينها: مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، فيلم أرض الخوف.
ومن أشهر أعماله الفنية:
مسرحية "بداية ونهاية" عام1959
فيلم كلهم أولادي عام 1962
فيلم الحقيبة السوداء عام 1962
فيلم بئر الحرمان عام 1969
مسلسل أمير الشعراء: أحمد شوقي عام 1982
ألف ليلة وليلة: عروس البحور عام 1985
مسلسل الوسية عام 1990
مسلسل السقوط في بئر سبع عام 1994
مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عام 1996
فيلم النوم في العسل عام 1996
مسلسل السيرة الهلالية ج2 عام 1998
فيلم أرض الخوف عام 2000
مسلسل سندس وأخواتها 2001 عام
مسلسل السيرة الهلالية ج3 عام 2001
مسلسل جحا المصري عام 2002
فيلم حب البنات عام 2004
مسلسل العميل ١٠٠١ عام 2005
مسلسل الشيطان لا يعرف الحب عام 2006
مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام عام 2007
مسلسل آدم عام 2011