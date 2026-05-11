"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة

توفي منذ قليل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف، مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: "مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة، في كل أعماله الفنية، من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة. ادعوله بالمغفرة".

ويستعرض التقرير التالي أشهر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة الفنية:

شارك أبو زهرة في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، التي تركت أثرا لدى الجمهور، على مستوى المسرح والسينما والتليفزيون.

مسرحية "بداية ونهاية" عام1959

فيلم كلهم أولادي عام 1962

فيلم الحقيبة السوداء عام 1962

فيلم بئر الحرمان عام 1969

مسلسل أمير الشعراء: أحمد شوقي عام 1982

ألف ليلة وليلة: عروس البحور عام 1985

مسلسل الوسية عام 1990

مسلسل السقوط في بئر سبع عام 1994

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عام 1996

فيلم النوم في العسل عام 1996

مسلسل السيرة الهلالية ج2 عام 1998

فيلم أرض الخوف عام 2000

مسلسل سندس وأخواتها 2001 عام

مسلسل السيرة الهلالية ج3 عام 2001

مسلسل جحا المصري عام 2002

فيلم حب البنات عام 2004

مسلسل العميل ١٠٠١ عام 2005

مسلسل الشيطان لا يعرف الحب عام 2006

مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام عام 2007

مسلسل آدم عام 2011