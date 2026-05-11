يستعد النجم محمد رمضان لعرض فيلم "أسد"، الذي تحدث عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد، بحضور مؤلف ومخرج العمل محمد دياب.

وقال محمد رمضان خلال المؤتمر إنه غاب ثلاث سنوات عن السينما والدراما بسبب إيمانه بمشروع الفيلم.

فيلم قلب الأسد

ويأتي فيلم "أسد" بعد 13 عاماً من تقديم بطله محمد رمضان فيلماً بعنوان "قلب الأسد" عُرض عام 2013، والذي ظهر فيه على "بوستر" الفيلم جالساً ويرقد تحت قدمه أسد.

وحفلت أفلام ومسلسلات وأغاني محمد رمضان بمشاهد وصور ترصد العلاقة بينه وبين الحيوانات المفترسة؛ إذ ظهر في كواليس تصوير مسلسل "موسى" وهو يرقد نائماً على ظهر تمساح، وأيضاً وهو يحمله بعد صيده.

وكان التمساح حاضراً بقوة في فيلم "آخر ديك في مصر"، الذي قام ببطولته محمد رمضان وعُرض في يناير 2017؛ إذ قامت قصة العمل الذي كتبه الشاعر أيمن بهجت قمر على أن جميع رجال أسرة "علاء عبدالغفور الديك" (محمد رمضان) كانوا ضحايا التماسيح في رحلة نهرية بأسوان، وكان هو الناجي الوحيد من ذكور العائلة.

ثعابين ونمور

وبدأ ظهور "رمضان" مع الحيوانات في عام 2012، إذ تصدر بوسترات الدعاية لفيلمه "الألماني" وهو يقبض بقوة على ثعبان في أحدها، أو وهو يستخدم ذلك الحيوان السام كـ "سلسلة" حول عنقه.

وظهر في كليب "الملك"، الذي طرحه في عام 2018، بصحبة العديد من الأسود والنمور المفترسة، وهو يتعامل معها كأنها قطط صغيرة أليفة.

ونشر محمد رمضان في أبريل 2020 عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات وهو يلهو مع الأسود ويقوم بإطعامها، ويغني أغنيته الشهيرة "100 مسا"، التي طرحها ضمن فيلمه الشهير "الديزل".

وحرص محمد رمضان خلال زياراته إلى الإمارات على ممارسة هوايته في الظهور مع الحيوانات المفترسة؛ إذ ظهر وهو يروض ثعباناً، وأيضاً وهو في جولة بصحبة نمر.

وظهر رمضان يسير بجوار النمر وهو عاري الصدر، واضعاً أغنية "نمبر وان" خلفيةً موسيقية للفيديو.

محمد رمضان مع النمر

محمد رمضان يروض الثعبان

محمد رمضان مع الاسود في كليب "الملك"







