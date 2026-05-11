إعلان

من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟

كتب : مصطفى حمزة

11:32 ص 11/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    النجم محمد رمضان بطل فيلم اسد
  • عرض 10 صورة
    م فيلم قلب الاسد
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان مع النمر
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان ومعه التمساح
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يحمل التمساح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان في اخر ديك في مصر
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يحمل ثعبان
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يطعم اسد
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان مع نمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد النجم محمد رمضان لعرض فيلم "أسد"، الذي تحدث عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد، بحضور مؤلف ومخرج العمل محمد دياب.

وقال محمد رمضان خلال المؤتمر إنه غاب ثلاث سنوات عن السينما والدراما بسبب إيمانه بمشروع الفيلم.

فيلم قلب الأسد

ويأتي فيلم "أسد" بعد 13 عاماً من تقديم بطله محمد رمضان فيلماً بعنوان "قلب الأسد" عُرض عام 2013، والذي ظهر فيه على "بوستر" الفيلم جالساً ويرقد تحت قدمه أسد.

وحفلت أفلام ومسلسلات وأغاني محمد رمضان بمشاهد وصور ترصد العلاقة بينه وبين الحيوانات المفترسة؛ إذ ظهر في كواليس تصوير مسلسل "موسى" وهو يرقد نائماً على ظهر تمساح، وأيضاً وهو يحمله بعد صيده.

وكان التمساح حاضراً بقوة في فيلم "آخر ديك في مصر"، الذي قام ببطولته محمد رمضان وعُرض في يناير 2017؛ إذ قامت قصة العمل الذي كتبه الشاعر أيمن بهجت قمر على أن جميع رجال أسرة "علاء عبدالغفور الديك" (محمد رمضان) كانوا ضحايا التماسيح في رحلة نهرية بأسوان، وكان هو الناجي الوحيد من ذكور العائلة.

ثعابين ونمور

وبدأ ظهور "رمضان" مع الحيوانات في عام 2012، إذ تصدر بوسترات الدعاية لفيلمه "الألماني" وهو يقبض بقوة على ثعبان في أحدها، أو وهو يستخدم ذلك الحيوان السام كـ "سلسلة" حول عنقه.

وظهر في كليب "الملك"، الذي طرحه في عام 2018، بصحبة العديد من الأسود والنمور المفترسة، وهو يتعامل معها كأنها قطط صغيرة أليفة.

ونشر محمد رمضان في أبريل 2020 عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات وهو يلهو مع الأسود ويقوم بإطعامها، ويغني أغنيته الشهيرة "100 مسا"، التي طرحها ضمن فيلمه الشهير "الديزل".

وحرص محمد رمضان خلال زياراته إلى الإمارات على ممارسة هوايته في الظهور مع الحيوانات المفترسة؛ إذ ظهر وهو يروض ثعباناً، وأيضاً وهو في جولة بصحبة نمر.

وظهر رمضان يسير بجوار النمر وهو عاري الصدر، واضعاً أغنية "نمبر وان" خلفيةً موسيقية للفيديو.

محمد رمضان مع النمر

محمد رمضان يروض الثعبان

محمد رمضان مع الاسود في كليب "الملك"


أقرا ايضا
هل يؤثر جدل "تباعاً تباعاً" سلبياً على شيرين عبدالوهاب؟.. طارق الشناوي يجيب

من بينهم ليلى زاهر وحاتم صلاح.. نجوم ينتظرون أخبارًا سعيدة قريبًا

محمد رمضان فيلم أسد أيمن بهجت قمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أحرجتك أنا صح؟".. تفاصيل نقاش بين وزير الزراعة وباحث خلال زيارته للبحيرة
أخبار المحافظات

"أحرجتك أنا صح؟".. تفاصيل نقاش بين وزير الزراعة وباحث خلال زيارته للبحيرة
بعد تصريحاتها الأخيرة.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
زووم

بعد تصريحاتها الأخيرة.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
رفع العقوبات وسيادة على هرمز.. تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي
شئون عربية و دولية

رفع العقوبات وسيادة على هرمز.. تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي
برلماني يحذر من "إرهاب الغش الجماعي" بالثانوية العامة.. تفاصيل
مدارس

برلماني يحذر من "إرهاب الغش الجماعي" بالثانوية العامة.. تفاصيل
بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟
اقتصاد

بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟