محمد رمضان: بقلع بدلة النجم داخل الاستوديو وعمري ما قصدت إثارة الجدل

كتب : منى الموجي

10:26 م 10/05/2026 تعديل في 11:26 م
    المخرج محمد دياب
    النجم محمد رمضان
    الفنان محمد رمضان
    علي قاسم
    أحمد داش
    خالد دياب
    فريق فيلم أسد ٥
    فيلم أسد ٧
    في مؤتمر فيلم أسد
    عمرو القاضي
    فيلم أسد ومؤتمر لكشف تفاصيله
    محمد دياب 1
    محمد دياب
    محمد رمضان 2
    محمد رمضان 3
    محمد رمضان 5
    محمد رمضان بطل فيلم أسد
    محمد رمضان يتحدث عن فيلم أسد
    محمد رمضان
    مخرج فيلم أسد محمد دياب
    مصممة الأزياء ريم العدل
    من مؤتمر فيلم أسد 1
    محمد رمضان ومحمد دياب مع فريق فيلم أسد
    موسى أبو طالب

تصوير- أحمد مسعد:

قال النجم محمد رمضان إنه لم يقصد إثارة الجدل في أي وقت من الأوقات، كما لم يتردد عنه يوما أنه تعامل مع زميل أو صحفي أو فنيين بشكل غير جيد، وذلك خلال تواجده في مؤتمر صحفي أقيم اليوم 10 مايو في أحد الفنادق، للحديث عن فيلم أسد.

محمد رمضان: تربيت على ثوابت من أساتذني في المسرح

وتابع رمضان "اتقال عني كل حاجة في الحياة، لكن عمر ما اتقال إني تعاملت بشكل وحش مع فنيين أو ممثل أو صحفي، لإن فيه ثوابت اتربيت عليها، وأشكر أساتذتي في المسرح اللي علموني الأسس والقواعد السليمة، وعارف يعني إيه مخرج ومدير تصوير".
وأوضح رمضان "أنا بقلع بدلة النجم داخل الاستوديو والممثل زيه زي أي حد في العمل من أول عامل البوفيه، اللي بيقوم بدور مهم زينا بالظبط، وبشكر أستاذ محمد دياب على إشادته العظيمة بيا كممثل".

ونفى خلال كلمته في المؤتمر ما يتردد عنه ويصفه البعض به طوال الوقت بأنه يتعمد إثارة الجدل "أنا عمري ما قصدت أثير الجدل"، وأكد أيضا أنه لا يتدخل نهائيا في أداء أي زميل إذ يتعلق هذا الأمر بوجهة نظر مخرج العمل.

تفاصيل مؤتمر فيلم أسد

المؤتمر شهد حضور عدد كبير من الصحفيين والنقاد، وجلس على المنصة معظم أبطال وفريق فيلم أسد الذي من المقرر طرحه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، ومن بينهم: المخرج محمد دياب، الكاتب والمخرج خالد دياب، السيناريست شيرين دياب، والنجوم: رزان جمال، أحمد داش، عمرو القاضي، إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، مصممة الملابس ريم العدل، مهندس الديكور أحمد فايز.

محمد رمضان عن نفسه: أغلى ممثل ابتعد سنوات عن الدراما بسبب إيمانه بـ فيلم أسد

وصلة هزار.. داليا مبارك: طلعوا رامي صبري برة.. ويعلق: أنا ملك الإحساس

بعد قانون إعادة الآثار في فرنسا.. هل ستعود مسلة الكونكورد وزودياك دندرة
بعد قانون إعادة الآثار في فرنسا.. هل ستعود مسلة الكونكورد وزودياك دندرة
