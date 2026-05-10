أقيم منذ قليل المؤتمر الدعائي الخاص بفيلم أسد، بطولة النجم محمد رمضان ، قبل طرحه جماهيريا في السينمات بعد أيام قليلة.

حضور صناع وأبطال فيلم أسد

حضر المؤتمر صناع وأبطال الفيلم، في مقدمتهم صاحب الفكرة ومخرج العمل محمد دياب، شيرين وخالد دياب، رزان جمال، إسلام مبارك، أحمد داش، مصممة الملابس ريم العدل، عمرو القاضي، مصطفى شحاتة، وعلي قاسم.

وصل النجم محمد رمضان الملقب بـ "نمبر وان" مقر المؤتمر الدعائي للفيلم، وسط تصفيق حار من الحضور والمحبين.

قصة فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد في إطار تاريخي، حيث يتناول الفيلم قصة العبد "أسد" الذي يعيش تجربة إنسانية معقدة بعد وقوعه في الحب، لتبدأ حياته في الانقلاب تدريجيًا، في رحلة بحث عن حريته وحقه في العيش بشكل مختلف عن الصورة النمطية التي فُرضت عليه طوال عمره.

فيلم أسد فكرة وإخراج محمد دياب، وسيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، عمرو القاضي، إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

اقرأ أيضا..

مي سليم ترقص على "قمرين" أمام الأهرامات في حفل زفاف ابنة باسل سماقية (فيديو)

زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية

منها فيلم مايكل.. أعلى أفلام السينما العالمية تحقيقا للإيرادات هذا العام

أول ظهور لـ أحمد سعد بعد إعلان طلاقه للمرة الثالثة

خضعت لعملية جراحية.. زوجة سعد الصغير تتعرض لوعكة صحية