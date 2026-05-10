تصوير- أحمد مسعد:

قال النجم محمد رمضان إن طوال الوقت الماضي يحاول أن يرضي ضميره الفني، ولم يتاجر يوما بما يقدمه من أعمال فنية، وذلك خلال تواجده في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الأحد بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور نجوم وصنّاع فيلم أسد، المقرر طرحه جماهيريا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

محمد رمضان يؤكد أنه أغلى ممثل

وتابع رمضان "أسد أنا غبت بسببه عن السينما والدراما 3 أعوام، إيمانا بهذا المشروع، خسارة مادية طبعا خسارة مادية، أغلى ممثل يقول لن أقدم دراما تليفزيونية أو سينما، لأنني مؤمن بمشروع في النهاية هو الذي سوف يبقى ويعيش فأنا أصنع مكتبة سينمائية، وهذا الفيلم يحكي قصة بطل ملحمي ولكنه سوف يلمس مشاعر الناس، فهو عبد سُلبت منه حريته".

قصة فيلم أسد بطولة محمد رمضان

رمضان يشارك في بطولة "أسد" والذي يعيده للسينما بعد غياب منذ آخر أفلامه فيلم ع الزيرو تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل، بطولة نيللي كريم، جومانا مراد والطفل منذر مهران.

