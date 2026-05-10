تصوير / أحمد مسعد:

كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس نجاح مسلسل "الأسطورة"، مؤكدًا أنه حقق انتشارًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه في دراما رمضان بشكل غير مسبوق.

مسلسل الأسطورة لمحمد رمضان

وأضاف "رمضان" في المؤتمر الدعائي لفيلم "أسد"، أن عرض "الأسطورة" تزامن مع عرض مباريات كأس أمم أوروبا، والمشاهدين كانوا يتركون متابعة مباريات كأس الأمم الأوروبية لمشاهدة شخصية "رفاعي الدسوقي".

وأوضح رمضان أنه بعد "الأسطورة" قدم أعمالًا متنوعة من بينها شخصية ضابط في مسلسل نسر الصعيد، مشيرًا إلى أنه دائم الانشغال بردود فعل النقاد والصحفيين، ويسعى باستمرار لإرضاء ضميره الفني، مضيفا: "بحاول ارضي ضميري الفني وعمري ما تاجرت باللي بقدمه".

قصة فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد في إطار تاريخي، حيث يتناول الفيلم قصة العبد "أسد" الذي يعيش تجربة إنسانية معقدة بعد وقوعه في الحب، لتبدأ حياته في الانقلاب تدريجيًا، في رحلة بحث عن حريته وحقه في العيش بشكل مختلف عن الصورة النمطية التي فُرضت عليه طوال عمره.

فيلم أسد فكرة وإخراج محمد دياب، وسيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، عمرو القاضي، إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

