إعلان

محمد رمضان: مسلسل الأسطورة حقق نجاح جماهيري جديد من نوعه

كتب : معتز عباس

11:35 م 10/05/2026 تعديل في 11/05/2026

محمد رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير / أحمد مسعد:

كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس نجاح مسلسل "الأسطورة"، مؤكدًا أنه حقق انتشارًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه في دراما رمضان بشكل غير مسبوق.

مسلسل الأسطورة لمحمد رمضان

وأضاف "رمضان" في المؤتمر الدعائي لفيلم "أسد"، أن عرض "الأسطورة" تزامن مع عرض مباريات كأس أمم أوروبا، والمشاهدين كانوا يتركون متابعة مباريات كأس الأمم الأوروبية لمشاهدة شخصية "رفاعي الدسوقي".

وأوضح رمضان أنه بعد "الأسطورة" قدم أعمالًا متنوعة من بينها شخصية ضابط في مسلسل نسر الصعيد، مشيرًا إلى أنه دائم الانشغال بردود فعل النقاد والصحفيين، ويسعى باستمرار لإرضاء ضميره الفني، مضيفا: "بحاول ارضي ضميري الفني وعمري ما تاجرت باللي بقدمه".

قصة فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد في إطار تاريخي، حيث يتناول الفيلم قصة العبد "أسد" الذي يعيش تجربة إنسانية معقدة بعد وقوعه في الحب، لتبدأ حياته في الانقلاب تدريجيًا، في رحلة بحث عن حريته وحقه في العيش بشكل مختلف عن الصورة النمطية التي فُرضت عليه طوال عمره.

فيلم أسد فكرة وإخراج محمد دياب، وسيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، عمرو القاضي، إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

اقرأ أيضا..

مي سليم ترقص على "قمرين" أمام الأهرامات في حفل زفاف ابنة باسل سماقية (فيديو)

خضعت لعملية جراحية.. زوجة سعد الصغير تتعرض لوعكة صحية

زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد أزمته الصحية

منها فيلم مايكل.. أعلى أفلام السينما العالمية تحقيقا للإيرادات هذا العام

أول ظهور لـ أحمد سعد بعد إعلان طلاقه للمرة الثالثة

نسر الصعيد رفاعي الدسوقي مسلسل الأسطورة محمد رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
زووم

بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
نصائح طبية

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
خبير تحكيمي إنجليزي يعلق ركلة جزاء اتحاد العاصمة في مواجهة الزمالك
رياضة عربية وعالمية

خبير تحكيمي إنجليزي يعلق ركلة جزاء اتحاد العاصمة في مواجهة الزمالك
رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو